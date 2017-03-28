Бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт вошёл в тренерский штаб «Мидлсбро», информирует официальный сайт клуба.
37-летний Вудгейт, завершивший игровую карьеру в 2016 году, стал помощником Стива Эгнью, который возглавил команду после увольнения Айтора Каранки. Вудгейт играл за молодёжную команду «Мидлсбро», а за основной состав клуба выступал с 2006 по 2008 и с 2012 по 2016 год.
Набрав 22 очка в 28 матчах АПЛ, «Мидлсбро» занимает 19-е место в таблице и отстает от спасительной 17-й строчки на пять баллов при игре в запасе.