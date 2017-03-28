Крессвел: все игроки «Вест Хэма» поддерживают Билича

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Аарон Крессвел сообщил, что игроки поддерживают главного тренера Славена Билича, несмотря на 12-е место «молотобойцев» в турнирной таблице АПЛ.
«Если вы спросите любого из игроков, они скажут то же самое: мы полностью доверяем Биличу и полностью поддерживаем его. Надеюсь, мы сможем перевернуть ситуацию и снять давление с игроков и тренерского штаба. Билич настроен позитивно, он увлечён своей работой. В команде нет лишних переживаний из-за недавних поражений», — цитирует игрока Sky Sports.