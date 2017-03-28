Аббьяти: у Доннаруммы правильный характер для вратаря — он всегда спокоен

Бывший вратарь «Милана» Кристиан Аббьяти поделился мнением о перспективах 18-летнего голкипера россонери Джанлуиджи Доннаруммы.
«Давайте сохранять спокойствие. Хотя я признаю, что у него есть всё, чтобы занять место Джанлуиджи Буффона. У него есть габариты, понимание игры и выбор позиции, прыгучесть — всё! Ему только 18 лет, и он всё ещё может стать лучше. У тому же у него правильный характер для вратаря — он всегда спокоен.
Доннарумма действительно очень молод, но он никогда не бывает доволен собой. У него есть страсть. Хотя в игре ногами он мог бы прибавить, потому что роль вратаря сильно изменилась с тех пор, когда я начинал карьеру. Но зная Джанлуиджи, он будет над этим работать», — сказал Аббьяти в интервью Tutti Convocati.