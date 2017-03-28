Рашфорд: Евро-2016 дал сборной Англии много уроков, которые нужно усвоить

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд отметил, что поражение от Исландии (1:2) в 1/8 финала Евро-2016 стало для «львов» уроком.
«Очевидно, что Евро-2016 дал много уроков, которые нужно усвоить. Это был мой первый крупный турнир, покинуть его уже в 1/8 финала было очень обидно. Никогда не хочется вылетать из какого-либо турнира, но в любом случае порой представляешь, как именно это происходит. Всё, что мы можем сделать сейчас, — это учесть опыт, который мы приобрели в игре с Исландией, и двигаться дальше. Надо усвоить этот урок», — цитирует Рашфорда Mirror.