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Кубанский казачий хор стал коллективным послом ЧМ-2018

28 марта 2017, вторник. 20:27. Футбол
Государственный академический Кубанский казачий хор стал новым послом чемпионата мира 2018 года. Презентация хора в этой роли состоялась 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» перед началом товарищеского матча между сборными России и Бельгии. Сертификат посла директору хора Анатолию Арефьеву вручил председатель оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ Виталий Мутко, сообщается в пресс-релизе.
Когда команды вышли на поле, хор исполнил национальные гимны России и Бельгии. Кубанский казачий хор стал первым коллективным послом ЧМ-2018.
«Статус коллективного посла ЧМ-2018 – это высокая оценка той работы, которую проводит наш хор. Сейчас мы с огромной радостью будем участвовать в программе продвижения чемпионата мира по футболу», — заявил директор хора Анатолий Арефьев.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко ЧМ-2018
Новости. Футбол
28 марта 2017, вторник
20:27 Кубанский казачий хор стал коллективным послом ЧМ-2018
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