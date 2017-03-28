Кубанский казачий хор стал коллективным послом ЧМ-2018

Государственный академический Кубанский казачий хор стал новым послом чемпионата мира 2018 года. Презентация хора в этой роли состоялась 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» перед началом товарищеского матча между сборными России и Бельгии. Сертификат посла директору хора Анатолию Арефьеву вручил председатель оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ Виталий Мутко, сообщается в пресс-релизе.
Когда команды вышли на поле, хор исполнил национальные гимны России и Бельгии. Кубанский казачий хор стал первым коллективным послом ЧМ-2018.
«Статус коллективного посла ЧМ-2018 – это высокая оценка той работы, которую проводит наш хор. Сейчас мы с огромной радостью будем участвовать в программе продвижения чемпионата мира по футболу», — заявил директор хора Анатолий Арефьев.