Гол Бухарова спас сборную России от поражения в контрольном матче с Бельгией

Сборная России ушла от поражения в контрольном матче с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.
В дебюте Александр Самедов со стандарта сделал подачу, мяч долетел до Дмитрия Комбарова, который прострелил к вратарской на свободного Виктора Васина, а тот расстрелял ворота. На 16-й минуте Роман Нойштедтер ногами зацепил Кристиана Бентеке в своей штрафной, а Кевин Миральяс мощным ударом реализовал пенальти.
На 42-й минуте Ян Вертонген при подаче с углового нанёс непростой удар головой, тот был отражён усилиями стоящего на линии ворот Комбарова, однако мяч прилетел на Бентеке, который пробил в пустые ворота. Три минуты спустя Насер Шадли со стандарта сделал подачу на Бентеке, который в высоком прыжке пробил головой точно в угол.
На 74-й минуте Александр Головин накрыл соперника на чужой половине поля, мяч подхватил Алексей Миранчук и, обыгравшись с Александром Бухаровым, отправил мяч в полупустые ворота. В концовке Бухаров выскочил на отличный заброс и с края вратарской протолкнул мяч мимо Симона Миньоле.