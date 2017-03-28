Мостовой: Миранчук вышел на 20 минут и сделал больше, чем все остальные за матч

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат в контрольном матче с Бельгией и выделил полузащитника Алексея Миранчука. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.
«Первый тайм получился безобразным. Да и во втором, до появления Миранчука, всё выглядело для нас беспросветно. Скорее ожидал, что сыграем 1:4, нежели 3:3. Очень большой вопрос к бельгийцам: чем они занимались во втором тайме? До обреза в исполнении гостей, когда Миранчук перехватил мяч, убежал и забил, ни о какой ничьей даже и мечтать не приходилось. Алексей вышел за 20 минут до конца и сделал больше, чем все остальные за весь матч.
Конечно, приятно, что удалось спасти игру с Бельгией, и хорошо, что есть такой Миранчук, который выходит и меняет игру. Нам всегда не хватало индивидуально сильных игроков, и сегодня мы в этом лишний раз убедились. До выхода Миранчука были сплошные пасы поперёк поля, назад и игра на вынос», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.