Ерохин: сборной России нужно было реабилитироваться в глазах своих болельщиков

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал ничейный результат в контрольном матче с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.
«Нужно было реабилитироваться в глазах своих болельщиков, а также для себя. Результат никого не устроил, поэтому нужно прибавлять. Пропущенные голы? Нам забили дважды со стандартов. Скорее всего, это ошибки позиционного плана. Думаю, разберём их. Во втором тайме мы собирались переломить ход матча, показать боевой характер. Всё-таки болельщики очень хорошо нас поддерживали. Они гнали нас вперёд весь второй тайм. Вообще, великолепный стадион. В России это один из лучших газонов. Мы отталкивались от соперника. Строили атаку, исходя из того, где можно взламывать оборону гостей», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.