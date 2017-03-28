Черчесов сожалеет, что не выпустил Джикию в контрольном матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат в контрольном матче с Бельгией и признался, что хотел выпустить защитника Георгия Джикию. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.
«Сегодня играли два других центральных защитника по сравнению с Краснодаром. Мы стараемся давать играть всем, потому что вдруг травма, а у кого-то травма и нет игровой практики. Жалко, что не задействовали Джикию. Игра так складывалась, что тяжело было менять защитника. Если вы ждёте конкретных имён основного состава, то через месяц он может выглядеть иначе. Всё будет решать состояние на тот или иной день. Васин впервые играл вместе с Нойштедтером. В первом тайме были моменты, но после перерыва защита выглядела заметно надежнее», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.