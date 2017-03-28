Мутко: сейчас целое поколение сборной России развивается нерезультативно

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ничью сборной России с Бельгией (3:3) в товарищеском матче.
«Я пониманию недовольство, сейчас множество экспертов. Вообще, мы показываем в данный момент такой уровень. Необходимо трезво оценивать ситуацию.
Нас стоит потерпеть. Раньше надо было вносить изменения. Сегодня мы видим слабые черты. Причём на уровне такой сильной команды. У неё даже Витсель вышел на замену. Теперь мы должны смотреть вперёд. К сожалению, в настоящее время целое поколение развивается нерезультативно», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.