Радимов: некоторых игроков после Бельгии исключат из сборной раз и навсегда

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов, ныне возглавляющий «Зенит-2», прокомментировал ничейный результат в контрольном матче с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.
«Мы убедились, что бельгийцы точно выше нас классом. Но то, что сравняли счёт в концовке, уже позитив. Плюс есть и другие полезные моменты от сегодняшнего матча: не буду называть фамилии, но уверен, что после сегодняшней встречи некоторые игроки будут исключены из списка сборной раз и навсегда. Дальше мы уже будем знать точно, с кем идти дальше. Теперь костяк сборной России должен сформироваться окончательно. Правда, эмоции не только положительные – в какой-то момент бельгийцы нас даже из штрафной не выпускали. Но с точки зрения результата – жизнь, кажется, налаживается. Болельщики после такой концовки повернутся к команде лицом», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.