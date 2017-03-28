Бубнов: Черчесов не справляется со своей работой, у сборной России нет игры

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов оценил итоги товарищеского матча Россия — Бельгия (3:3) и подверг критике наставника российской команды Станислава Черчесова.
«Сегодня мы увидели два разных тайма. В первом тайме бельгийцы не основным составом обыграли нас, и мы на их фоне были никакие. Во втором тайме они практически бросили играть. С чем это было связано, я не знаю. Более того, во втором тайме у них вышли некоторые игроки основного состава, которые недавно играли против сборной Греции. Но факт остаётся фактом. Они стали играть не очень серьёзно, поэтому судить об уровне сборной по этой игре не стоит. У нас как не было команды, так её и нет.
Если говорить о стартовом составе, то я уже давно говорил, что Нойштедтер — это не игрок сборной. Таких футболистов много и у нас в чемпионате. К примеру, тот же Жиров, Зайцев или Аликин. Так же очевидно, что Зобнин не является опорным полузащитником. На этой позиции сейчас лучший в стране — Денисов, которого в сборной нет.
Я считаю, что у команды нет игры. Её просто не поставили. Этого времени для классного специалиста было бы достаточно, чтобы выстроить игру и определиться с кругом кандидатов, на которых можно рассчитывать в сборной. Поэтому Станислав Черчесов со своей работой не справляется. На сегодняшний день мы к Кубку конфедераций не готовы», — сказал Бубнов в интервью «Спорт FM».