Годунов: вход болельщиков на матч Россия — Бельгия был неоптимальный

Операционный директор оргкомитета «Россия 2018» Дмитрий Годунов рассказал о проблемах, с которыми столкнулся стадион «Фишт» в Сочи во время принятия товарищеского матча Россия — Бельгия (3:3).
«Успех сегодня – это поля и работа волонтёров. Вход болельщиков был неоптимальный. Схема захода отличается от схемы захода на Кубке конфедераций. Была перегрузка южного КПП.
На Кубке конфедераций, в отличие от сегодня, зрители будут прибывать преимущественно на общественном транспорте, и этой проблемы не должно возникать. Тестовые мероприятия для этого и нужны. Чем больше сегодня вылезает моментов, тем лучше для организаторов», — передаёт слова Годунова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.