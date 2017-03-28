Ал. Миранчук: с каждым сбором игроки всё лучше понимают требования Черчесова

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал ничейный результат в контрольном матче с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.
«Сборная всегда пытается играть хорошо. Сегодня мы проявили характер. Надо так же продолжать. Нужно действовать более смело, не бояться. С каждым сбором команда лучше понимает требования Станислава Черчесова. Уверен, мы продолжим улучшать свою игру, будем делать её качественнее», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.