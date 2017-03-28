Комбаров: результат игры с Бельгией положительный, мы выполнили задачу тренера

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал ничью с Бельгией (3:3) в товарищеском матче.
«Учитывая, что мы уступали 1:3, считаю, что результат матча положительный, хотя в конце игры был голевой эпизод у Саши Бухарова. В первом тайме мы много оборонялись и мало атаковали у ворот Миньоле, и из-за этого многое не получалось. Во втором мы больше прессинговали, и ход встречи изменился.
Мы внимательно разобрали прошлый матч и сделали выводы. Сегодня мы полностью выполнили задачу тренера. У нас молодой коллектив, идёт становление. Мы можем выступать лучше, чем сегодня.
Сборная Бельгия — серьёзный соперник, в её составе собраны топ-футболисты. Наверное, они могли доставить нам больше проблем, но мы не позволили им так сделать. Даже их лидеры не имели голевых моментов», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.