Рав. Сабитов: с Бельгией и Кот-д`Ивуаром играли две разные сборные России

Экс-главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал ничейный результат в контрольном матче сборной России с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.
«Конечно, это волевая ничья, смогли игру спасти. Но я считаю, что игра чуть-чуть оживилась с выходом Миранчука, Глушакова. Даже Зобнин стал играть по-другому. Конечно, надежда есть, что мы сыграем хорошо на КК и ЧМ. Ведь это были две разные сборные — с Бельгией и Кот-д`Ивуаром. Матч не доиграл Дзагоев, вышел на замену Глушаков. И с их участием и без них — это две разные сборные», — цитирует Сабитова НСН.