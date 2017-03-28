Глушаков: чувствую себя нормально, но пока не готов сыграть на все 100%

Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал ничейный результат в контрольном матче с Бельгией и рассказал о своём состоянии. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.
«Мы улучшаем свою игру на каждом новом сборе. Невозможно сразу слепить команду. Чувствую себя нормально, но физически пока не готов сыграть на все 100%. Я поговорил с Черчесовым, он дал мне столько игрового времени, сколько я мог играть. Хотели победить, были опасные моменты, но не хватило фарта. Будем работать усерднее.
Во втором тайме наша команда показала агрессивный футбол, добавила в стремлении и скорости. Последние 20 минут мы не дали сопернику ничего создать. Всё-таки в составе Бельгии футболисты мирового класса. Не только России тяжело против них играть. К тому же нас постоянно преследуют травмы, то есть мы не можем выйти в оптимальном сочетании», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.