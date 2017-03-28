Симонян: в перерыве думал — какого дьявола меня понесло делать этот первый удар!

«Я очень переживал, думал, может быть, я невезучий — делал первый удар по мячу сегодня, а после первого тайма счёт был 1:3. Думал: какого ж дьявола меня понесло делать этот первый удар, хотя это была не моя инициатива. Ну а когда команда сравняла счёт, я был уже удовлетворён. То, как команда играла последние 20 минут в этом матче, — вот такой характер она и должна проявлять и взять это себе за правило. Бельгия — очень хорошая команда, обученная, но, проявив характер, мы смогли отыграться. Характер важен, морально-волевые качества», — цитирует Симоняна «Р-Спорт».
Видео доступно в «твиттере» сборной России.