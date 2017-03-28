Дзагоева заменили в матче с Бельгией в качестве меры предосторожности

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему заменил полузащитника Алана Дзагоева в контрольном матче с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.
«Алан почувствовал небольшой спазм. Мы стараемся никогда не рисковать футболистами и не ждали ни одной минуты, быстро его поменяли. Главное для нас — не усугубить. Даже не знаем, есть ли там травма. Он только почувствовал спазм — мы сразу его поменяли. Кстати, Канунникова пришлось поменять по тем же причинам. Бухарова и так планировали выпустить, но могли это сделать на 10 минут позже.
В то время, когда Дзагоев был на поле, мы в основном оборонялись, и поэтому качества Алана: играть вперёд, создавать моменты — мы не смогли применить. Оздоев вышел как раз тогда, когда надо было сдерживать атаки. Магомед больше играет в обороне, а Алан — больше создаёт. Может быть, потом нам как раз этого не хватило, когда мяч не держался у нас. Возможно, Дзагоев придержал бы его лучше. Оздоев хорошо сыграл, но у него, повторюсь, другие качества», — сказал Черчесов.