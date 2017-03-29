Миральяс: знал, что Акинфеев всё время прыгает

«Мне немного повезло в эпизоде с голом с пенальти. Но я знал, что этот вратарь всё время прыгает. Сделал то, о чём меня просили. Постарался показать свой максимум и забил гол. Но в целом выступление оказалось плохим. Я сильно разочарован.
Тяжело смириться с тем, что команда упустила победу, ведя с разницей в два мяча. Тем более мы контролировали игру до последних 20 минут. Мы пропустили быстрый гол, но сохраняли спокойствие, взяли игру под свой контроль и забили трижды. Победа была в наших руках, и нам очень обидно. Нужно извлечь уроки из ошибок. Через 14 месяцев начнётся чемпионат мира», — приводит слова Миральяса RTBF.
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.