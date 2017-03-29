Источник: Марадона настоял на четырёхматчевой дисквалификации Месси

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона настоял на четырёхматчевой дисквалификации своего соотечественника Лионеля Месси, утверждает аргентинский журналист Гонса Ступенего.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Месси на четыре матча квалификации ЧМ-2018 за оскорбления в адрес помощника главного арбитра встречи Аргентины с Чили (1:0). Как пишет Ступенего в своём «твиттере», представитель ФИФА рассказал ему, что Марадона был одним из инициаторов решения дисквалифицировать капитана аргентинской сборной.
Накануне появилась информация о том, что Марадона подал в отставку с поста посла ФИФА в знак протеста против назначения телеведущего Марсело Тинелли менеджером аргентинских сборных.