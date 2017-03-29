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Источник: Марадона настоял на четырёхматчевой дисквалификации Месси

29 марта 2017, среда. 00:22. Футбол
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона настоял на четырёхматчевой дисквалификации своего соотечественника Лионеля Месси, утверждает аргентинский журналист Гонса Ступенего.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Месси на четыре матча квалификации ЧМ-2018 за оскорбления в адрес помощника главного арбитра встречи Аргентины с Чили (1:0). Как пишет Ступенего в своём «твиттере», представитель ФИФА рассказал ему, что Марадона был одним из инициаторов решения дисквалифицировать капитана аргентинской сборной.

Накануне появилась информация о том, что Марадона подал в отставку с поста посла ФИФА в знак протеста против назначения телеведущего Марсело Тинелли менеджером аргентинских сборных.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Диего Марадона Лионель Месси ЧМ-2018
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