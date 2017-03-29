Гамейро: видеоповторы убивают футбол

«Видеоповторы убивают футбол», — цитирует Гамейро Get Football News France.
В начале второй половины игры форвард французов Антуан Гризманн забил в ворота испанской сборной после скидки от партнёра, который находился в офсайде. Боковой арбитр засчитал мяч, однако спустя пару десятков секунд Эрикссон отменил гол после помощи от видеоассистентов, которые передали арбитру, что мяч забит не по правилам.
В концовке встречи Херард Деулофеу забил второй мяч Испании в ворота Франции, но боковой рефери усмотрел у него офсайд. Несмотря на это, гол был засчитан после совещания Эрикссона с видеоассистентами, которые сообщили, что положения вне игры у Деулофеу не было.
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