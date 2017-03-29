Шадли: думаю, вся Бельгия разочарована результатом матча в Сочи

Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли прокомментировал итоги товарищеского матча с командой России (3:3). В этой встрече, состоявшейся в Сочи, 27-летний хавбек отметился голевой передачей.
«Конечно, сборная Бельгии должна была побеждать. Мы хорошо отреагировали на быстрый пропущенный мяч. Три гола в первом тайме — это позитивный итог. Наша команда выглядела очень хорошо, но сбавила обороты в последние 20 минут. Мы потеряли концентрацию, и этому нет оправдания. Думаю, вся Бельгия разочарована этим результатом», — приводит слова Шадли RTBF.