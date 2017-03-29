Агент Панков: связка Алиев — Милевский — это на данный момент нереально

Футбольный агент Александр Панков рассказал, могут ли воссоединиться бывшие футболисты сборной Украины Артём Милевский и Александр Алиев. Первый сейчас играет в «Тосно», претендующем на выход в РФПЛ, а второй собирается возобновить карьеру.
«Поговорив с Сашей, увидел, что у него горят глаза и есть большое желание вернуться в футбол. Некоторые команды уже выходили с ним на связь. Ему осталось только определиться. Он самостоятельно тренируется. Им интересуются украинские клубы, также возможны предложения не с Украины. Что касается возможности воссоединения с Милевским, то я пока ему ничего не предлагал. Думаю, это очень сложно сделать, потому что в российском клубе нет лишней позиции для иностранца. Даже у Артёма была непростая ситуация, и он не играл большинство игрового времени из-за лимита на легионеров. Всего три иностранца могут там выступать. Поэтому на данный момент связка Алиев — Милевский нереальная и этот трансфер очень сложно прогнозировать.
Будущее Милевского? Пока мы не рассматриваем другие клубы, потому что у Артёма ещё на полтора года контракт с «Тосно». Сейчас задача номер один для Милевского — помочь своей команде выйти в российскую Премьер-Лигу. Если «Тосно» повысится в классе, то, конечно же, не будет смысла менять клубную прописку. А если команда не выйдет в Премьер-Лигу, будем садиться и разговаривать с руководством. Впрочем, хочу подчеркнуть, что Артёму очень нравится в «Тосно». К нему хорошо относятся, и о смене клуба он даже не задумывается. На сегодняшний день «Тосно» в десятки раз стабильнее некоторых украинских команд. Во всяком случае, я не слышал от Артёма о каких-либо финансовых трудностях. Зарплаты выплачиваются без задержек, всё делается вовремя», – приводит слова Панкова Footboom.