Марадона: дисквалификация Месси? Я не имею ничего общего с этим

Легендарный аргентинский игрок Диего Марадона прокомментировал информацию о том, что он настоял на дисквалификации своего соотечественника Лионеля Месси на четыре отборочных матча к ЧМ-2018. Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал капитана сборной Аргентины за оскорбления в адрес помощника главного арбитра игры с Чили (1:0).
«Дисквалификация Месси? Я не имею ничего общего с этим и не знаю, кто санкционировал это наказание», — приводит слова Марадоны El Dia со ссылкой на эфир радиостанции La Red AM 910.