Мбаппе: «Реал»? На сегодня я игрок «Монако», но всё возможно

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского «Реала».
«На сегодня я игрок „Монако“. „Реал“? Посмотрим… В „Реал“ следует переходить тогда, когда ты на пике своей игры. Я не вышел на пик. Хотя всё возможно», — цитирует Мбаппе Get Football News France.
Ранее президент «Реала» Флорентино Перес допустил, что клуб предпримет попытки приобрести Килиана. 18-летний форвард в нынешнем сезоне забил 19 голов за монегасков во всех турнирах. Его часто сравнивают с легендой «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.