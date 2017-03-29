Мутко — болельщикам: будем поднимать «Кубань»

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко после товарищеского матча между сборными России и Бельгии (3:3) в Сочи по просьбе главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева подошёл к трибуне, где находились активные болельщики «Кубани», сообщает портал Sportbox.
Между чиновником и фанатами состоялась непродолжительная беседа. Мутко получил в подарок шарф краснодарского клуба, а после отметил: «Будем поднимать «Кубань».
Несколько недель назад Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, заявил, что клуб проинформировал его о расформировании по окончании сезона. Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка в интервью «Чемпионату» заверил, что у руководства нет планов по расформированию клуба, но «всякое может случиться в нашей жизни».