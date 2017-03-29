Голы Хамеса Родригеса и Куадрадо помогли сборной Колумбии выиграть у Эквадора

В матче 14-го тура квалификационного турнира ЧМ-2018 от Южной Америки сборная Колумбии на выезде выиграла у команды Эквадора со счётом 2:0.
На 20-й минуте ворота хозяев поразил полузащитник Хамес Родригес, а затем хавбек Хуан Куадрадо упрочил преимущество Колумбии.
Во втором тайме команды не порадовали зрителей забитыми мячами. На 61-й минуте эквадорцы после удаления Луиса Кайседо оказались в меньшинстве, но численный перевес не помог Колумбии довести счёт до разгромного.
Сборная Колумбии набрала 24 очка и вышла на второе место в турнирной таблице отбора, уступая 6 очков Бразилии. Эквадор (20 очков) — пятый.