Гризманн о видеоассистентах: скучно, когда ты сразу не можешь отпраздновать гол

«Сначала я радовался, но затем арбитры посмотрели видео гола. Это пошло на руку Испании, а для нас — наоборот. Не сказать, что это как-то дестабилизирует игру, но скучно ждать, стоит ли праздновать гол. В любом случае так лучше для арбитра.
Я ни за, ни против видеоассистентов. Если решат внедрить эту технологию, то пусть делают, мы всё равно продолжим играть в футбол. В любом случае важно играть и пытаться победить.
Сегодня Испания действовала лучше нас и владела мячом. У нас было несколько моментов, но де Хеа был на высоте», — цитирует Гризманна L'Équipe.
Посмотреть видео можно также в «Твиттере».