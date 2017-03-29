Гол Рондона не спас Венесуэлу от поражения в матче с Чили

В матче 14-го тура квалификации ЧМ-2018 от Южной Америки сборная Чили на домашнем стадионе со счётом 3:1 выиграла у команды Венесуэлы.
На 5-й минуте нападающий Алексис Санчес вывел хозяев вперёд. Вскоре нападающий Эстебан Паредес упрочил лидерство чилийцев, а затем сделал счёт 3:0, оформив дубль.
После перерыва форвард гостей Хосе Соломон Рондон отыграл один мяч, но большего добиться они не сумели.
Эта победа позволила чилийцам набрать 23 очка и подняться в турнирной таблице отбора на четвёртую строчку. Венесуэла с 6 набранными баллами — десятая.