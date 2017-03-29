Сборная Омана забила 14 голов в ворота команды Бутана

Сборная Омана в матче третьего тура квалификации Кубка Азии дома победила команду Бутана со счётом 14:0.
Полузащитник оманцев Абдулазиз Аль Макбали забил в ворота гостей шесть мячей, четыре из которых — в первом тайме. Его партнёр по команде, нападающий Халид Аль Хаджри, стал автором четырёх голов, которые забил уже после перерыва.
Эта победа стала для сборной Омана самой крупной в её истории. Бутан, напротив, уже проигрывал и с более крупным счётом. В 2000 году бутанцы пропустили 20 мячей во встрече с командой Кувейта.