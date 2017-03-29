Мексика победила Тринидад и Тобаго, Гондурас и Коста-Рика сыграли вничью

Cборная Мексики в матче 4-го тура 5-го раунда квалификации ЧМ-2018 от Северной Америки на выезде выиграла у команды Тринидада и Тобаго.
Единственный гол в матче на 58-й минуте забил защитник мексиканцев Диего Рейес.
В другом матче команды Гондураса и Коста-Рики сильнейшего не выявили — 1:1. На гол нападающего Энтони Лосано костариканцы ответили точным ударом защитника Кендаля Уостона.
Мексика лидирует в турнирной таблице отбора с 10 очками и на 3 балла опережает Коста-Рику. Гондурас (4 очка) — четвёртый, сборная Тринидада и Тобаго (3) — на шестой строчке.