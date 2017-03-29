Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези хоккей Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кальдерон: «Реал» не станет покупать Азара за £ 100 млн

29 марта 2017, среда. 07:01. Футбол
Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон выразил сомнения в том, что «сливочные» готовы выплатить £ 100 млн за полузащитника «Челси» Эдена Азара, даже несмотря на стабильное финансовое положение клуба.

«Поскольку „Челси“ редко продаёт своих лидеров, то запросит за Азара солидную сумму. После трансферов Бэйла и Погба трансферная планка поднята очень высоко. Не уверен, захочет ли „Реал“ платить за игрока £ 100 млн, даже несмотря на то, что клуб сейчас в очень хорошем финансовом положении. Но, прежде всего, сам Азар должен быть заинтересован в этом переходе — это первое условие для сделки», — приводит слова Кальдерона Sky Sports.

Ранее появилась информация, что «Реал» может использовать полузащитника Хамеса Родригеса для приобретения Азара.

Действующий контракт Азара с «Челси» в силе до лета 2020 года, а его зарплата составляет € 10 млн в год.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Челси Рамон Кальдерон Эден Азар
Новости. Футбол
29 марта 2017, среда
07:03 «Боруссия» Д намерена продлить контракт с Тухелем
07:02 Лопетеги: Деулофеу – игрок, способный многое дать сборной Испании
07:01 Кальдерон: «Реал» не станет покупать Азара за £ 100 млн
06:48 С. Рамос: Пике не изменит историю «Реала» и не отнимет у клуба титулов
06:33 Нападающий «Боруссии» Д Мор может продолжить карьеру в «Фенербахче»
06:18 Пике: Рауль? Мне не нравятся ценности «Реала», я бы никогда там не работал
05:47 Сборная Бразилии крупно обыграла Парагвай в отборочном матче ЧМ-2018
04:07 Мексика победила Тринидад и Тобаго, Гондурас и Коста-Рика сыграли вничью
03:44 Роналду показал трофей ЧЕ-2016 перед родной публикой в Фуншале
03:30 Сборная Омана забила 14 голов в ворота команды Бутана
03:01 Гол Рондона не спас Венесуэлу от поражения в матче с Чили
02:47 Рабио: видеотехнологии могли помочь «ПСЖ» в матче с «Барселоной»
02:08 Гризманн о видеоассистентах: скучно, когда ты сразу не можешь отпраздновать гол
02:08 Голы Хамеса Родригеса и Куадрадо помогли сборной Колумбии выиграть у Эквадора
01:43 Мутко — болельщикам: будем поднимать «Кубань»
01:36 Льорис сравнялся с Бартезом по количеству матчей за сборную Франции
01:34 Мбаппе: «Реал»? На сегодня я игрок «Монако», но всё возможно
01:21 Давид Сильва вышел на четвёртое место в списке бомбардиров сборной Испании
00:59 Сборная Аргентины проиграла Боливии в первом матче после дисквалификации Месси
00:57 Марадона: дисквалификация Месси? Я не имею ничего общего с этим
00:57 Агент Панков: связка Алиев — Милевский — это на данный момент нереально
00:41 Льорис не воспользовался верной подсказкой Жиру во время удара Сильвы с пенальти
00:36 Шадли: думаю, вся Бельгия разочарована результатом матча в Сочи
00:35 Гамейро: видеоповторы убивают футбол
00:30 Вентура: более чем уверен, что сборная Италии может стать открытием ЧМ в России
00:22 Источник: Марадона настоял на четырёхматчевой дисквалификации Месси
00:16 Доннарумма: Буффон просил меня расслабиться и не пытаться изобрести что-то новое
00:16 Алдервейрелд: нельзя было давать россиянам возможности сравнять счёт
00:09 Миральяс: знал, что Акинфеев всё время прыгает
00:08 Наставник сборной Латвии: после 0:5 тренеры обычно уходят
28 марта 2017, вторник
23:55 Сборная Испании победила Францию в товарищеском матче
23:49 Судья отменил гол в матче Франция — Испания после подсказки от видеоассистентов
23:41 Сборная Нидерландов на своём поле проиграла команде Италии
23:37 Дзагоева заменили в матче с Бельгией в качестве меры предосторожности
23:36 Исландия одолела Ирландию, Австрия сыграла вничью с Финляндией
23:35 Португалия — Швеция — 2:3. Классон оформил дубль, Гранквист забил в свои ворота
23:22 Симонян: в перерыве думал — какого дьявола меня понесло делать этот первый удар!
23:21 Оздоев: результат матча с Бельгией говорит о том, что Россия хорошо сыграла
23:12 Раньери: когда «Лестер» уволил меня, удивления было даже больше, чем горечи
23:11 Витсель: обидно упускать победу, тем более в матче с ослабшей сборной России
23:09 Глушаков: чувствую себя нормально, но пока не готов сыграть на все сто процентов
23:04 Рав. Сабитов: с Бельгией и Кот-д`Ивуаром играли две разные сборные России
22:58 Комбаров: результат игры с Бельгией положительный, мы выполнили задачу тренера
22:57 Витсель улучшил рекорд сборной Бельгии, державшийся 37 лет
22:55 Сборная России вылетела в Москву после контрольного матча с Бельгией
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам матч с Бельгией?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+