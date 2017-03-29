Кальдерон: «Реал» не станет покупать Азара за £ 100 млн

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон выразил сомнения в том, что «сливочные» готовы выплатить £ 100 млн за полузащитника «Челси» Эдена Азара, даже несмотря на стабильное финансовое положение клуба.
«Поскольку „Челси“ редко продаёт своих лидеров, то запросит за Азара солидную сумму. После трансферов Бэйла и Погба трансферная планка поднята очень высоко. Не уверен, захочет ли „Реал“ платить за игрока £ 100 млн, даже несмотря на то, что клуб сейчас в очень хорошем финансовом положении. Но, прежде всего, сам Азар должен быть заинтересован в этом переходе — это первое условие для сделки», — приводит слова Кальдерона Sky Sports.
Ранее появилась информация, что «Реал» может использовать полузащитника Хамеса Родригеса для приобретения Азара.
Действующий контракт Азара с «Челси» в силе до лета 2020 года, а его зарплата составляет € 10 млн в год.