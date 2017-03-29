Лопетеги: Деулофеу – игрок, способный многое дать сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги обещает нападающему «Милана» Херарду Деулофеу стабильные выступления за национальную команду, если он будет играть на должной высоте. Лопетеги сказал об этом после товарищеского матча с французской сборной. Играя на выезде, испанцы одержали победу со счётом 2:0. Сам Деулофеу вышел на поле на 67-й минуте, заработал для своей команды пенальти и стал автором второго гола.
«Выход Деулофеу на поле оказался решающим фактором. Мы очень довольны, поскольку Деулофеу – игрок, способный многое дать сборной Испании. Он просто должен продолжать прогрессировать, и тогда его ждёт много таких вечеров», — цитирует Лопетеги Marca.