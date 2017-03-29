«Боруссия» Д намерена продлить контракт с Тухелем

Руководство дортмундской «Боруссии» намерено продлить контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем. Об этом сообщил президент немецкого клуба Райнхард Раубалл. Последний, как информирует Ruhr Nachrichten, отметил, что клуб планирует провести переговоры с тренером летом.
Ранее сообщалось, что Тухель может сменить Арсена Венгера у руля лондонского «Арсенала».
Тухель возглавил «Боруссию» перед стартом предыдущего сезона, сменив на этом посту Юргена Клоппа. Команда под его руководством заняла 2-е место в чемпионате Германии. Действующий контракт тренера с «Боруссией» рассчитан до лета 2018 года.