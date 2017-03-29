Сборная США сыграла вничью с Панамой в матче отбора ЧМ-2018

Cборная США в матче четвёртого тура 5-го раунда квалификации ЧМ-2018 от Северной Америки на выезде сыграла вничью с командой Панамы — 1:1.
Команды обменялись голами в концовке первого тайма. На 40-й минуте в составе гостей отличился Клинт Дэмпси, а спустя четыре минуты счёт сравнял Габриэль Гомес.
Сборная США набрала 4 очка и на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице отбора, которое выводит команду в стыковые матчи с одной из азиатских сборных. Сборная Панамы (5 очков) располагается на третьем месте, дающем прямую путёвку на чемпионат мира.