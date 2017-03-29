Уругвай потерпел третье подряд поражение в отборе ЧМ-2018, уступив Перу

Сборная Уругвая проиграла Перу в матче 14-го тура квалификации ЧМ-2018 от Южной Америки. Встреча состоялась на стадионе «Насьональ» в Лиме и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 30-й минуте Карлос Санчес вывел Уругвай вперёд. На 34-й минуте Хосе Паоло Герреро забил ответный гол. Победу Перу принёс точный удар Эдисона Флореса на 62-й минуте.
Отметим, что с 76-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления полузащитника Урреты.
Сборная Перу набрала 18 очков, но осталась на 7-м месте в таблице отборочного турнира. Уругвай (23 очка) потерпел 3-е поражение в отборе подряд, но по-прежнему занимает 3-е место.