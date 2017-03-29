Молодёжная сборная России сыграет контрольные матчи с Турцией и Узбекистаном

Старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов подвёл итоги сбора команды в Испании, а также сообщил, что в рамках подготовки к отборочному турниру Евро-2019 его подопечные проведут контрольные игры с Турцией и Узбекистаном. В ходе испанского сбора россияне победили сверстников из Румынии (5:1) и Норвегии (2:0).
«Я доволен сбором в Испании. Выигрывать, даже в контрольных матчах, — это хорошо, приятно, важно. Доволен отношением ребят к тренировочному процессу, их самоотдачей в игре. Они с интересом, энтузиазмом воспринимают те идеи, которые мы доносим до них. Многое из того, о чём мы говорили с ними, уже нашло своё воплощение в игре команды в прошедших матчах с Румынией и Норвегией.
Можно сказать, что ребята, находящиеся сейчас в команде, входят в обойму молодёжной сборной России. На этом сборе мы просмотрели игроков, получили много полезной информации о них. Не стоит также забывать о нескольких травмированных футболистах, которые потенциально могут усилить сборную.
Следующий сбор у команды намечен на конец мая. У нас есть договорённость о проведении двух контрольных матчей — в гостях с Узбекистаном и дома с Турцией», — приводит слова Бушманова официальный сайт РФС.