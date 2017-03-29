Макаров: уровень ФНЛ повыше, чем у молодёжных сборных Румынии и Норвегии

Полузащитник молодёжной сборной России и «Тосно» Александр Макаров поделился впечатлениями от сбора в Марбелье в составе национальной команды под руководством Евгения Бушманова:
«У нас подобралась хорошая команда. Продуктивно поработали, провели хорошие спарринги. За короткий срок удалось сыграться, что крайне важно на данном этапе. Могу сказать, что никто не выпадает из ритма тренировок. Атмосфера в команде хорошая. Что касается контрольных матчей, то безусловно, было приятно одержать две победы над сверстниками из Румынии и Норвегии. Но, на мой взгляд, уровень ФНЛ, где в этом сезоне играет „Тосно“, всё-таки повыше, чем у молодёжных сборных этих стран», — сказал Макаров.
Во время тренировочного сбора в Испании молодёжная сборная России выиграла у команды Румынии (5:1) и у сборной Норвегии (2:0). Макаров в этих матчах отметился голевой передачей.