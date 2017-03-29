«Манчестер Юнайтед» попытается заполучить Окслейда-Чемберлена и Озила

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения полузащитников «Арсенала» Алекса Окслейда-Чемберлена и Месута Озила, сообщает Goal. com.
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью ищет усиления в центральной линии, и Окслейд-Чемберлен, чей контракт истекает в 2018 году, по информации издания, станет одной из главных трансферных целей манкунианцев будущим летом. Португальский специалист ранее уже пытался приобрести игрока для «Челси», обменяв его на Петра Чеха, однако тогда этот вариант сделки был отклонён менеджером «Арсенала» Арсеном Венгером.
Контракт Озила также истекает в 2018 году, и переговоры о его продлении пока не увенчались успехом. Однако, как сообщает источник, Озил вряд ли примет предложение о переходе в «Манчестер Юнайтед».