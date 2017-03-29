Полузащитник «Тоттенхэма» Ламела пропустит остаток сезона в АПЛ

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Ламела в текущем сезоне уже не сыграет, так как, вероятно, ему придётся перенести операцию. Как сообщает The Independent, 20 января в Риме хавбек прошёл обследование, которое определило, что игроку не требуется операция, однако Ламела по-прежнему не может полноценно тренироваться без боли.
25-летний аргентинец находится под наблюдением медицинского штаба «Тоттенхэма», и, если не будет заметен прогресс в восстановлении, клуб может решить отправить Ламелу на операцию.
В текущем сезоне Ламела провёл в АПЛ 10 матчей, в которых отметился одним голом.