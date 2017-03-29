Тилеманс: жаль, что мы всё-таки отдали сборной России победу в концовке

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс поделился впечатлениями от прошедшего товарищеского матча с командой России. Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась ничьей со счётом 3:3.
«Я очень доволен своей индивидуальной работой. Я стал более уверен и действительно чувствовал себя хорошо. Конечно, жаль, что мы всё-таки отдали победу в концовке.
Это был прекрасный опыт для меня на таком красивом стадионе. Первые 10 минут после перерыва мы действительно играли хорошо. Это была очень хорошая ночь для меня», — цитирует Тилеманса HLN.