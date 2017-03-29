Колыванов: наши игроки не хуже всех в Европе, просто задали себе низкую планку

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов прокомментировал ничейный результат в контрольном матче сборной России с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.
«После таких матчей очень сложно оценить готовность сборной России. Второй тайм наши футболисты провели на высоком уровне. В начале встречи также смотрелись здорово, видно было желание побеждать. Команда после 3:1 смогла отыграться, и её хочется поздравить, ведь завершили на хорошей ноте. Но чего ждать от сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира, не сможет сказать ни один человек на земле.
Надо понимать, что у нас есть одна проблема — низкий уровень футболистов. Станислав Черчесов ни в чём не виноват. Просто в каждой линии не хватает игроков высокого уровня. После матча с Кот-д’Ивуаром я читал, о чём говорят наши футболисты. Да они себя сравнивают с 50-м местом, а мы должны быть в десятке! У нас одна сборная, и все должны за неё болеть, я оптимист в этом вопросе. Но и обманывать себя не стоит. Наши игроки практически не прогрессируют. Варятся в собственном котле, их всё устраивает. Раньше все пытались уехать за границу, теперь условия в России такие, что ехать никто не хочет. Наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе самую низкую планку и держат её. Нужно перепрыгивать через себя и пахать. Взять пример с «Ростова», который поменял свой менталитет», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.