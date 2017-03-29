Дель Боске: посоветовал бы Пике продолжить выступление в сборной Испании

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске считает, что защитник «Барселоны» Херард Пике ещё долго может быть полезен национальной команде. Игрок ранее заявил, что по окончании чемпионата мира 2018 года покинет сборную.
«Такие игроки заслужили право выбора срока выступления за национальную команду. Однако я посоветовал бы Пике продолжить выступление в сборной Испании», — приводит слова дель Боске Marca.
Пике сообщил о своём решении после матча отборочного турнира чемпионата мира со сборной Албании (2:0). В этой игре Пике вышел на поле в футболке, на рукавах которой не было цветов национального флага страны. После этого фанаты в соцсетях и СМИ выступили с критикой в адрес защитника «Барселоны». Однако в заявлении федерации футбола Испании говорилось, что Пике надел футболку с рукавами, на которой цвета испанского флага не размещаются.