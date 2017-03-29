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Коулман, сломавший ногу в матче с Уэльсом, сегодня будет выписан из больницы

29 марта 2017, среда. 10:17. Футбол
Защитник «Эвертона» и сборной Ирландии Шеймус Коулман 29 марта покинет больницу, в которой оказался после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Уэльсом (0:0). Об этом сообщил главный тренер ирландцев Мартин О’Нил. В поединке с валлийцами Коулман в результате столкновения с Нилом Тейлором сломал ногу.

«Думаю, что сегодня Коулман покинет больницу. Шеймусу уже лучше, он в хорошем настроении. Семья находится с ним рядом и постоянно поддерживает. У Коулмана сильный характер, а это значит, что он поправится и вернётся на поле как можно скорее», — цитирует О’Нила BBC.

Напомним, что ФИФА будет выплачивать зарплату Коулману до полного восстановления от травмы.
Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Ирландии — Футбол ФК Эвертон Шеймус Коулман
Новости. Футбол
29 марта 2017, среда
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