Футболисты ДГТУ одержали победу на турнире и вышли в лидеры турнирной таблицы. Хозяева стартовали с двух побед, но сыграли вничью с МПГУ в заключительном матче и набрали семь очков. Дебютант турнира команда ТПУ после двух поражений с общим счётом 0:7 собралась и обыграла РГУ со счётом 3:0. Москвичи в свою очередь победили другой столичный университет – МПГУ. Педагоги на турнире добавили в свою копилку четыре очка и вышли на второе место в таблице, но имеют на три сыгранных матча больше, чем соперники.
Четвёртый турнир Первой группы НСФЛ пройдёт с 27 по 29 апреля в Санкт-Петербурге, где футболисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого примут сборные Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова, Новосибирского государственного технического университета и Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина.
Студенты ДГТУ выиграли турнир Первой группы и вышли в лидеры