«Сандерленд» не уволит Мойеса, даже если клуб вылетит из Премьер-лиги

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес получил гарантии, что останется на своём месте даже в случае вылета клуба из Премьер-лиги. Как сообщает The Telegraph, владелец команды Эллист Шорт выразил полную поддержку шотландскому специалисту.
В настоящее время время «коты» занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, а от спасительного 17-го места клуб отделяет семь очков.
Мойес возглавил «Сандерленд» летом 2016 года. На этом посту он сменил Сэма Эллардайса, возглавившего сборную Англии.