Полузащитник молодёжной сборной Трошечкин: у нас начинает складываться коллектив

Полузащитник молодёжной сборной России и воронежского «Факела» Александр Трошечкин поделился впечатлениями от двух побед команды над командами Румынии (5:1) и Норвегии (2:0) на тренировочном сборе в испанской Марбелье.
«Всё было на высоком уровне: хорошие условия и поля, позитивная и дружелюбная атмосфера в команде. Можно сказать, что у нас начинает складываться коллектив. В контрольных матчах все получили возможность сыграть и почувствовать уровень сборной страны. С матчами ФНЛ сравнивать прошедшие игры тяжело, потому что здесь было заметно, что играют всё-таки молодые ребята. ФНЛ же полноценный, взрослый турнир. Но сборная Норвегии показалась более боеспособной командой, чем Румыния», — рассказал Трошечкин «Чемпионату».
Матчи со сборными Румынии и Норвегии стали дебютными для тренерского штаба молодёжной сборной России во главе с Евгением Бушмановым.