Мутко призвал не обращать внимания на политиков, призывающих к бойкоту ЧМ-2018

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что России не стоит беспокоиться из-за предложений некоторых зарубежных политиков бойкотировать чемпионат мира 2018 года. Ранее зампредседателя фракции ХДС/ХСС в немецком бундестаге Михаэль Фукс заявил, что страна, в которой не соблюдаются малейшие гражданские права, не имеет права проводить какие-либо крупные турниры.
«Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с ФИФА, это проект ФИФА. Нам беспокоиться не о чем. Мы делаем чемпионат во многом для себя, для наследия, для будущего — мы развиваем страну, строим новые современные аэропорты, 12 новых арен.
Давайте двигаться вперёд. То, что есть много политиков, которые желают что-то отнять у России, изолировать её, — это понятно, это мы знаем. Но на это не надо обращать внимания, нужно идти своим путём», — цитирует Мутко «Интерфакс».