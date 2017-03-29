Стерлинг может сыграть против «Арсенала», несмотря на проблемы со спиной

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может появиться на поле в матче 30-го тура АПЛ с «Арсеналом». Об этом сообщает Manchester Evening News.
Рахим Стерлинг был заменён в матче отборочного турнира с Литвой (2:0) в целях предосторожности, покинув поле на 60-й минуте. После игры наставник англичан Гарет Саутгейт сообщил, что у хавбека проблемы со спиной. Несмотря на повреждение, Стерлинг должен успеть восстановиться к воскресной встрече с «Арсеналом».
Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится 2 апреля. Начало – в 18:00 мск.